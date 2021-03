Adidas lanceert langste sneakers ooit

Allicht zijn dit de langste sneakers ooit gemaakt. Het aantal rijen veters bedraagt meer dan dertig. Hoe je ermee moet wandelen, lijkt niet van tel. De Est mocht van de Duitse sportgigant het lederen origineel model uit 1969 opnieuw uitdenken. Hij begon vijf maanden geleden aan de opdracht. Volgens Cash wil hij “zowel de engel, als de duivel die hij in zich heeft” tot uiting brengen. “Twee uitersten die perfect naast elkaar kunnen leven en die samen een gehele vormen. Evenwicht is essentieel. Het weerspiegelt mijn stemming, die elke dag verandert.”

Het sneakerpaar gaat effectief in productie en wordt in zeer beperkte oplage uitgebracht. Gëinteresseerden konden zich via de Adidas-app registreren, waar via een loterij gelukkigen het licht op groen kregen voor een aankoop. Zij zullen 92 euro moeten dokken. Wij gaan ervan uit dat er slechts één maat is, iets anders zou ons toch verbazen.