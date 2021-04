Achtbaantrein valt stil op 65 meter hoogte

De trein van de 26 jaar oude The Big One, een tijdje de grootste, snelste en steilste achtbaan ter wereld, weigerde dienst in het slot van de klim. Het personeel van attractiepark Blackpool Pleasure Beach zag geen andere oplossing dan naar boven te klimmen, de gestrande passagiers te ontzetten, en hen langs de trappen te voet naar beneden te begeleiden.

De stilgevallen trein bevond zich toen op bijna 65 meter hoogte. Een van de passagiers bleek een jonge Tiktokster die de trappenafdaling uitgebreid filmde, en met haar video flink viraal ging. Ook parkbezoekers op de begane grond legden met hun smartphones de evacuatie vast. Iedereen kwam veilig en wel beneden terecht. De stalen achtbaan kreeg in 2012 de naam The Big One, daarvoor heette de attractie de Pepsi Max Big One.

Het in 1896 gestichte pretpark is sinds 12 april terug open na weken verplichte sluiting. In pre-coronatijden hield het pretpark een winterslaap tussen november en februari. Bezoekers moeten wel een mondmasker dragen en afstand houden.

