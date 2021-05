Abbigail (22) wint 1 miljoen dollar dankzij haar vaccinatie: “Dacht eerst dat het een grap was”

Een prikje met grote gevolgen voor Abbigail Bugenske (22): de ingenieur uit het Amerikaanse dorpje Silverton ziet 1 miljoen dollar (820.000 euro) op haar bankrekening verschijnen omdat ze zich laten vaccineren heeft. In de komende vier weken zullen in Ohio nog eens vier gelukkigen zo’n indrukwekkende geldsom winnen.

De staat haalt de grote middelen boven om mensen die twijfels hebben bij het coronavaccin toch te overhalen. Naast financiële beloningen worden er bij de Vax-a-Million-loterij ook studiebeurzen voor leerlingen tussen 12 en 17 jaar oud uitgereikt. In totaal hadden meer dan 2,7 miljoen mensen zich vooraf online of via telefoon geregistreerd. Het lot besliste dat Bugenske als eerste de champagne mag laten knallen.

De jongedame was naar het huis van haar ouders aan het rijden toen ze plots telefoon kreeg van gouverneur Mike DeWine. “Ik wilde hen spreken in verband met de aankoop van een tweedehandsauto”, vertelt ze. “Die loting was helemaal uit mijn gedachten gegaan. In eerste instantie dacht ik dan ook dat het om een grap ging.”

Toen Bugenske haar bestemming bereikte, was ze nog in volle euforie. “Ik was zo hard aan het schreeuwen dat mijn ouders eerst dachten dat er iets ergs aan de hand was. Maar dan moest ik hen vertellen dat ik net miljonair geworden was. Ze geloofden er geen snars van, ze dachten dat het om oplichting ging. Ach, ik kan het zelf nog altijd niet geloven. Wat een gekke avond.”

Bugenske werkt als ingenieur bij luchtvaartfabrikant GE Aviation. Ze is niet meteen van zin om haar job op te geven. “Daar zie ik mijn collega’s veel te graag voor. Een deel van het geld wil ik aan een goed doel geven, de rest zal ik investeren. Waarom niet in die tweedehandsauto inderdaad?”

Ook Joseph Costello mag juichen: de veertienjarige jongen uit Englewood won als eerste een studiebeurs. Hij kreeg het nieuws te horen nadat zijn vader hem op een jeugdkamp gaan ophalen was.

Bij thuiskomst stond een delegatie van de gouverneur het gezelschap op te wachten. Wat later daagden ook nog DeWine zelf en zijn echtgenote Fran op. Joseph weet voorlopig nog niet wat hij gaat studeren, maar hij heeft wel al zijn zinnen gezet op de universiteit van Ohio of Miami.

Heeft de loterij hen nu het beslissende duwtje in de rug gegeven? Nee, zo blijkt. Bugenske ging haar Moderna-prik meteen halen van zodra in Ohio de leeftijdscategorie onder veertig jaar aan de beurt was. “Ik raad iedereen aan om naar het vaccinatiecentrum te gaan. Maar als 1 miljoen dollar je niet kan overtuigen, dan zal wel niets helpen”, klinkt het.

De ouders van Costello waren er ook als de kippen bij om zich te laten vaccineren. Het plan was dat hun kinderen zouden volgen vóór het einde van mei. De kans om een studiebeurs te winnen, heeft dat proces alleen maar vervroegd.

Dat DeWine zich zo profileert met geld dat eigenlijk bedoeld was om de economie te stimuleren, valt ook binnen zijn eigen Republikeinse partij niet altijd in goede aarde. Toch lijkt zijn strategie te werken: in de week nadat de gouverneur uitpakte met zijn stunt waren er plots 40 procent meer gegadigden voor een inenting.

“Sommigen vinden dit pure geldverspilling en noemen mij een gek. Maar weet je wat een echt verlies is? Een leven dat verloren gaat ten gevolge van een coronabesmetting”, zegt hij daar zelf over.