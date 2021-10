5 doelpunten per wedstrijd: op dit 13-jarig toptalent kunnen Messi en Ronaldo jaloers zijn

Franscesco kwam in de kijker te staan toen een Italiaanse jeugdscout hem de hemel in prees op Twitter. Zijn statistieken liegen er ook niet om: meer dan 5 doelpunten per wedstrijd, dat is het ongezien gemiddelde. In het seizoen 2017-2018 scoorde Fransesco maar liefst 247 doelpunten. Als we dat vergelijken met de 40 doelpunten van Cristiano Ronaldo, zit er misschien wel potentieel in de jonge spits.