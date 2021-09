32-jarige Belg heeft mooiste nektapijt van Europa: “Ik ga mijn haren niet knippen, zelfs niet voor de mooiste vrouw ter wereld!”

Business in the front, party in the back: zo omschrijven trendy magazines het mullet-kapsel. Als dat geen belletje doet rinkelen, denk dan aan nektapijt of rattenkopje. In de jaren tachtig was het kapsel heel erg in de mode, met als exponent de Duitse voetballer Rudi Völler die de functionaliteit van zo’n nektapijt wel wist te appreciëren toen Frank Rijkaard op het WK in 1990 een fluim in zijn nek mikte en daarvoor van het veld werd gestuurd. Op onze velden herinneren we ons vooral Stijn Vreven die behalve op zijn auto ook in zijn nek een kanjer van een spoiler bij elkaar had gespaard.