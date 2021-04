1 april: nieuwe politiebolide jaagt op Antwerpse staatracers, Stonehenge wordt afgebroken, alcoholverbod voor Leuvense studenten vanaf 20°C

Elk jaar levert 1 april weer een stroom aan grappen en grollen op. Zo jaagt de Antwerpse politie voortaan met een aangepaste bolide - een Lamborghini Huracan - op “patsers, straatracers en tuners”. In de Nederlandse stad Groningen heet de Coronastraat - de straat bestaat echt - voortaan de AstraZenecastraat. En in Engeland verhuist de duizenden jaar oude steenformatie Stonehenge naar Wales.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het Leuvense studentenblad Veto meldt in primeur een nieuwe maatregel tegen de drukte. Bij temperaturen boven de 20°C mogen studenten geen acohol drinken. Bij inbreuk kan de inbeslaggenomen vloeistof daags nadien worden opgehaald in een speciaal alcoholdepot in Wijgmaal. Verder kan Veto exclusief een voorproefje geven van de nieuwe activiteitenmatrix.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Liefhebbers van het Izegemse Filou-bier kunnen voortaan hun gerstenat in een kartonnen brikverpakking vinden. Enkele enthousiasten trokken vanmorgen met een speciale bon naar de Bierboetiek en de Prik &Tik-drankenhandel in de streek. Ze waren benieuwd naar het resultaat, maar kwamen bedrogen uit. Een geslaagde aprilgrap, reageert Brouwerij Vanhonsebrouck. (Lees er hier meer over)

Volledig scherm © rv

Lego introduceert SmartBricks, speciale blokjes die vanzelf uit de weg gaan als er iemand komt aanlopen. “Trap nooit meer op een Legoblokje!”, twittert het Deense speelgoedbedrijf bij een filmpje dat de werking van de SmartBricks laat zien.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Thuiswerkplekken buiten, dat is de nieuwe service van Coolblue. Een fietskoerier van de Nederlandse onlinewinkel komt voorrijden in een bakfiets. De klant stapt in en wordt al werkend in de frisse buitenlucht rondgereden. Het motto luidt: ‘Vandaag besteld, morgen van huis’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Deense controversiële jeugdserie John Dillermand - over een man met magische krachten in zijn gigantische penis - is zo populair dat pretpark Fårup Sommerland hem eert met een eigen achtbaan.

Volledig scherm John Dillermand. © via REUTERS

Om bij de pretparken te blijven: de Efteling komt met een met een ‘braaksel-app’ die bij bezoekers scant wat er in hun maag zit, om zo te bepalen of ze zonder overgeven in een wilde attractie kunnen stappen. Door rondvliegend braaksel kan namelijk het coronavirus worden verspreid. Het zou vooral onverstandig zijn om frieten en milkshakes te consumeren voordat je in de achtbaan stapt, zegt een onderzoeker van de Technische Universiteit Eindhoven. De app geeft met een kleurcode aan wanneer het veilig is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog bij onze noorderburen verandert de echt bestaande Coronastraat in de stad Groningen van naam. Het Twitteraccount @Straatnamen meldt: “Volgens de gemeente Groningen herinnerde de oude straatnaam te veel aan een zwarte periode uit de recente geschiedenis. De nieuwe naam prikkelt om met een gezonde blik vooruit te kijken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een website in het Engelse Salisbury meldt dat afscheid wordt genomen van Stonehenge. De stenen van het duizenden jaren oude monument gaan terug naar Wales, waar ze ooit vandaan zijn gekomen. De beslissing is genomen door het archeologisch gezelschap Friends Observing Outstanding and Lovely Stones, afgekort FOOLS.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.