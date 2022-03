Zijn de bouwgronden in Herzele bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Filevrij en een gezellige chillruim­te: in deze 6 gedeelde werkplek­ken in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen haal je het beste uit je job

Door het telewerken hebben we de afgelopen coronajaren heel wat alternatieven in onze job ontdekt. Gedeelde werkplekken hebben bijvoorbeeld enorm aan populariteit gewonnen. Van filevrij coworken in Herzele tot een gezellige chillruimte in Wichelen: in deze 6 coworking spaces in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen kan jouw werkdag niet meer stuk.

