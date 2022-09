Winkels, markt, gemeentehuis en politie rollen rode loper voor 1050 jaar Herzele

Ninove 90-jarige man ongedeerd nadat gasfles in keuken vuur vat: Man krijgt noodwoning aangeboden

In de Mallaardstraat in Ninove is vrijdagochtend een brand uitgebroken in de keuken van een woning. Een gasfles had er vuur gevat, waardoor de brandweer werd opgetrommeld. Een bewoner van 90 bleef gelukkig ongedeerd.

