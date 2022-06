Wijndegustatie voor Vaderdag op 15 juni

Is jouw papa een echte wijnfanaat? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Wijnen De Vos in Herzele voorziet op woensdag 15 juni nog een laat vaderdagmoment waarbij je verschillende wijnen kan proeven met daarbij informatie over de herkomst en de druivensoort. De wijndegustatie gaat door van 14 tot 17 uur in het Lokaal Dienstencentrum ‘t Ryckbosch op Kloosterstraat 42 in Herzele. Inschrijven kan door een mail te sturen naar dienstencentrum@herzele.be of door te bellen naar 053/60.30.25 en kost 5 euro per persoon. Meer informatie vind je hier.