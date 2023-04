Wielertoerist loopt schedeltrauma op na zware val in Kerkstraat

Op Erfgoeddag 23 april ontdekt Zottegem zijn beestige kantjes

Op zondag 23 april duikt Zottegem in zijn cultureel erfgoed. Erfgoeddag focust dit jaar op het thema Beestig! Van een lezing over historische kippenrassen in de Vlaamse Ardennen tot een rondleiding in de ooit door paardenkracht gestuurde Van Den Borresmolen, er is voor elk wat wils!