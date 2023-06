WEER. Kans op helder weer vanochtend in Herzele

Feestweek­end in Bevegem met tal van activitei­ten

Het derde weekend van juni was jaren geleden hét weekend in de Zottegemse wijk Bevegem, waar artiesten, muziek, buren en kinderen elkaar vlot ontmoetten rond de kerk. “Dit jaar pikken we draad terug op", laat buurtvereniging Bevegemse Buren weten.