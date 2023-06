WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Herzele

KIJK. Chauffeur rijdt 151 per uur en met voet op het stuur en pocht ermee, maar dat zou hem zuur kunnen opbreken

De politie onderzoekt een geval van roekeloos rijgedrag. In een video die circuleert op het internet, is te zien hoe een jongeman met hoge snelheid met een bestelwagen over de N8 rijdt tussen Lierde en Brakel. En sturen doet hij niet met zijn handen.