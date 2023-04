WEER. Kans op bewolkt weer in Herzele vanochtend

“2.000 potentiële koningin­nen in regio”: Natuurpunt vraagt Haaltena­ren uit te kijken naar Aziatische hoornaar

Natuurpunt wil de Haaltenaren attent maken op het gevaar van de Aziatische hoornaar. De vereniging vraagt om vanaf mei uit te kijken naar nesten in je tuin of in de natuur.