WEER. In Herzele een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend

Tentoon­stel­ling voor 100 jaar Kruiskou­ter­mo­len op molendag

De Kruiskoutermolen staat dit jaar 100 jaar in Mere. Om die verjaardag te vieren, is er op zaterdag 29 en zondag 30 april een tentoonstelling in het Ontmoetingscentrum in de Nieuwstraat in Mere. Ter gelegenheid van ‘molendag’ kan je de molen zondag ook bezoeken.