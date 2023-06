WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Herzele vanochtend

Dieven stelen Hyundai van nog geen jaar oud op oprit: Daders kopieerden waarschijn­lijk sleutel op afstand

In de Edestraat in Haaltert hebben dieven in de nacht van vrijdag op zaterdag een voertuig gestolen dat geparkeerd stond op de oprit. De daders kopieerden waarschijnlijk de sleutel die binnen lag en konden zo met de wagen wegrijden. Het voertuig was amper een jaar oud.