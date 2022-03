Voorjaarswandeling in het Duivenbos

In de maanden april en mei is het Duivenbos op zijn best: het is er nog vochtig en heel wat planten staan er in bloei. “Rond deze tijd ligt er in het Duivenbos een bloeiend tapijt van daslook en bosanemoon. In de vochtigste delen blinkt de dotterbloem als goud. Wie goed zoekt ontdekt er ook eenbes en goudveil", zegt Johan De Neve. Plaats van afspraak is het Natuur.huis in de Ransbeekstraat in Sint-Antelinks. Het Duivenbos kan drassig zijn, dus zeker laarzen of stevige wandelschoenen aantrekken.