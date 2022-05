Video opgedoken van vader die op de vuist gaat met pesters van zoon, vader reageert: “Ik heb zelf de meeste klappen gekregen”

HerzeleAan het Sint-Paulusinstituut in Herzele is een vader (38) maandag verhaal gaan halen bij de pesters van zijn zoon. Daarbij vielen enkele rake klappen. Het hele voorval werd gefilmd door omstanders. De school heeft een kwalijke reputatie op het gebied van pesten. In 2014 beroofde een 14-jarige leerling van de school zichzelf van het leven nadat hij wekenlang gepest werd. De vader reageert nu op de feiten.

Hij trok maandag na schooltijd naar het Sint-Paulusinstituut om de pesters van zijn zoon aan te pakken. “Tegen een kind gaat het wel, hè? Dat is mijne kleine, daar blijft ge af”, klonk het. Na wat verwijten heen en weer ging de vader met enkele pesters op de vuist. De man kreeg daarbij ook een fles naar het hoofd geslingerd. Op de beelden is te horen hoe de jongeren zeggen dat ze minderjarig zijn.

“Mijn zoon stuurde me ‘s middags een berichtje. Hij voelde zich niet veilig op school. En dat was niet de eerste keer", zegt de 38-jarige vader, die zelf liever anoniem blijft. “Ik ging verhaal halen bij de pesters. Ze daagden me meteen uit. Ik heb zelf de meeste klappen geïncasseerd. En ik hield er een gebroken neus aan over. Meer mag ik van mijn advocaat niet zeggen. Omdat het onderzoek nog volop bezig is.”

Schooldirecteur Inge De Laet bevestigt en betreurt het voorval. “Gisteren (maandag, red.) is er na schooltijd een vechtpartij ontstaan tussen een ouder en een aantal jongens van de school. De aanleiding was een incident op de speelplaats eerder die dag. Leerkrachten en opvoeders waren er op dat moment snel bij en hebben dit onmiddellijk aangepakt en opgevolgd. Een ouder van de betrokken leerlingen begaf zich na schooltijd naar de school en gaf één van de leerlingen een klap. Dit is geëscaleerd. De politie werd erbij gehaald en de zaak wordt nu verder opgevolgd. Ook de school zal stappen ondernemen. Wij betreuren het gebruik van geweld. Geweld kan nooit een antwoord zijn, ook niet als reactie op geweld. Daar zullen we als school op blijven inzetten. Wij zetten eveneens sterk in op herstel om het vertrouwen en welbevinden van leerlingen en personeel te garanderen en de sereniteit te bewaren. Wij doen er alles aan om het vertrouwen van ouders en leerlingen in onze school te behouden", reageert ze.

Het Sint-Paulusinstituut in Herzele.

Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem is ondertussen een onderzoek gestart naar de vechtpartij. “We weten echter nog niet wat er aan het filmpje is voorafgegaan. Dat zal het verhoor van alle betrokkenen en getuigen moeten uitwijzen. Maar dat de vechtpartij voor alle betrokkenen gevolgen zal hebben, is wel duidelijk", laat politiecommissaris Peter Soufrriau weten.

Volgens sommige getuigen was er geen sprake van voorafgaandelijke pesterijen. Maar dat ontkent de vader in kwestie staalhard. “En het was niet de eerste keer”, zegt hij. “Mijn zoon vertelde al vaker dat hij gepest werd. En ik ken het gevoel.”

Quote Ik ben op de vader en de scholieren afgestapt om de gemoederen te bedaren. Toen ik achteraf het filmpje zag, besefte ik pas dat ook ik had kunnen delen in de klappen Buurtbewoonster Rita Vandenoostende

Buurtbewoonster en voormalig OCMW-voorzitter Rita Vandenoostende (71) was in haar tuin aan het werk toen ze opgeschrikt werd door tumult aan de school. “Ik ben meteen op de vader en de scholieren afgestapt om de gemoederen te bedaren. Enkelen hebben ik nog aan de arm getrokken. Toen ik achteraf het filmpje zag, besefte ik pas dat ook ik had kunnen delen in de klappen. Toch heb ik op geen enkel moment schrik gehad", getuigt de vrouw. Ze begrijpt echter niet hoe het voorval zo is kunnen escaleren. Met de vuisten los je niets op. Dat doe je enkel door te praten. En lukt praten toch niet, ga dan enkele rondjes lopen hier in het park om af te koelen", besluit Rita.

De vader slaat een van de minderjarigen.

