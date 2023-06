Vernietigende audit doet kop rollen van topman sociale huisvestingsmaatschappij: “Mogelijk gesjoemel met auto en aankoop van dure wijnen”

Van Beyonce-con­cert naar de cel: dansleraar MoveZ onmiddel­lijk na verhoor opgesloten

De oprichter, voorzitter en dansleraar van dansschool MoveZ in Zottegem zit in de gevangenis van Oudenaarde op beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen. Zelf stelde hij geen seksuele interesse te hebben in kinderen. Maar zijn gedrag liet het anders uitschijnen. “De raadkamer vond een enkelband nochtans voldoende.”