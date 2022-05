Vechtende leerlingen voorlopig niet meer welkom op school

HerzeleDe leerlingen die maandag na de lesuren betrokken raakten in een vechtpartij met de vader van een eerstejaars zijn voorlopig niet meer welkom in het Sint-Paulusinstituut in Herzele. De directie vraag haar leerlingen ook om de sereniteit te bewaren en geen reacties te geven op het voorval.

De vader trok maandag na schooltijd naar het Sint-Paulusinstituut om de ‘pesters’ van zijn zoon aan te pakken. “Tegen een kind gaat het wel, hè? Dat is mijne kleine, daar blijft ge af”, klonk het. Na wat verwijten heen en weer ging de vader met enkele pesters op de vuist. De man kreeg daarbij ook een fles naar het hoofd geslingerd en liep een neusbreuk op. Op de beelden is te horen hoe de jongeren zeggen dat ze minderjarig zijn. Mijn zoon stuurde me ‘s middags een berichtje. Hij voelde zich niet veilig op school. En dat was niet de eerste keer”, zei de 38-jarige vader. “Ik ging verhaal halen bij de pesters. Ze daagden me meteen uit. Ik heb zelf de meeste klappen geïncasseerd.”

Geen structurele pestproblematiek

De directie heeft nu een schrijven gericht aan de leerlingen en hun ouders. “Sinds enkele dagen zit onze school in een mediastorm en worden we via verschillende kanalen belaagd. De politie startte een onderzoek en kan op onze volledige medewerking rekenen. Omdat het onderzoek nog lopende is en omwille van de privacy zijn we noodgedwongen beperkt in onze communicatie. Vanwege de veelheid aan berichten en de harde toon willen we toch enkele zaken op een rijtje zetten. De aanleiding van de gebeurtenissen was een incident en geen structurele pestproblematiek tussen de betrokken leerlingen. Geweld tolereren we niet op school. Daarom zijn de leerlingen die geweld gebruikten voorlopig van school gestuurd. Wij hadden daarover contact met alle betrokken ouders.”

Niet meegaan in insinuaties

Om de rust in de school te doen weerkeren in het belang van de leerlingen vraagt de school om niet mee te gaan in de insinuaties over de gebeurtenissen zowel online als offline. “Onze leerkrachten namen de tijd om met hun leerlingen over de gebeurtenissen in gesprek te gaan en blijven zoals altijd ter beschikking van leerlingen die nood hebben om over het voorval te praten. Veel opmerkingen komen hard aan bij het personeel, bij leerlingen en bij ouders. Gelukkig komen er veel steunbetuigingen van mensen die onze school en de werking echt kennen. We willen uitdrukkelijk stellen dat we als één team achter ons project staan om de warmte en verbinding waar we dagelijks aan werken verder voelbaar te maken", klinkt het.