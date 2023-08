Tweede Buysemolenfeesten zetten Sint-Antelinks op stelten

Tweede editie 'Atomse rommel­markt' met 700 standen bijna dubbel zo groot: “Meer dan 100 standen moeten weigeren wegens volzet”

De tweede editie van de ‘Atomse rommelmarkt’ wordt zondag nog groter dan vorig jaar. Er zijn liefst 700 standen over 2,5 kilometer. “En als de Ninovestraat volgend jaar is hersteld, gaan we voor een nog grotere uitbreiding”, aldus organisator Jeroen Wiggeleer.