Toneelgroep Torengalm speelt Om nooit te vergeten

In de komedie kruipen de toneelspelers in de huid van de vooraanstaande familie Van de Ven en hun relatieproblemen. Een zaterdag, 22.30 uur. Een verjaardagsetentje loopt op zijn einde. Irène en haar schoondochter Stephanie keuvelen wat na over de gekregen geschenken. Haar man Albert is met zijn oudste zoon Patrick in een discussie verwikkeld over wat onduidelijkheden op de firma. Eric, de jongste zoon, is bezorgd over zijn vriendin Cindy die kennelijk te veel gedronken heeft. Dit alles terwijl Felice, of is het Tuto, of beter Dimitros, - neen, Giorgos - juist, Luigi, probeert iedereen op zijn wenken te bedienen. Kaarten zijn te reserveren via www.torengalm.be of op het nummer 0486/22.80.43.