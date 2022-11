Teller MFL-Herzele staat voorlopig op 13.120,20 euro

MFL-Herzele wil dit jaar alle jongeren die school lopen in Herzele een onvergetelijke CRAZY dag bezorgen. Drie dagen lang toverden ze de burchtsite om in MFL-land met springkastelen, kermisattracties, workshops, optredens voor alle kleuters, lagereschoolkinderen en middelbare scholieren. Zoals elk jaar werd geld opgehaald in Herzele om dat nadien integraal te besteden in Herzele. Iedereen kon een plaatje aanvragen tegen betaling tijdens een 36-uur durende radiomarathon van zaterdag 26 november 9 uur tot zondag 27 november 21 uur op Radio Star. Tijdens de kerstmarkt in Herzele op 17 en 18 december baat de technische dienst van de gemeente een verkoopstand uit ten voordele van de actie waardoor het bedrag nog kan oplopen.