Minister Bart Somers zet Haaltert onder verhoogd toezicht: “Beslissin­gen van het lokale bestuur houden we onder het vergroot­glas”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft Haaltert onder verscherpt toezicht geplaatst. Na een audit bleek dat er bij burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) mogelijk belangenvermenging in het spel is en ze mogelijk ook betrokken is bij subsidiefraude.