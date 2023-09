Brandweer­man voorkomt erger in eigen huis: brandende elektri­sche speelgoed­au­to zorgt voor rookschade

Een elektrische speelgoedauto vatte maandag vuur in een woning langs Allemansbos in Erpe. Een alerte fietser in combinatie met een brandalarm en een snelle reactie van de eigenaar zorgden ervoor dat de brand snel onder controle was.