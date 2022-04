Stormloop verwacht voor titelmatch tussen Borsbeke en Sottegem

Het belooft een spannende apotheose te worden van een mooi seizoen zaterdagavond om 19.30 uur in het Vredepark in Borsbeke. De Zebra’s tellen twee punten minder dan de buren uit Zottegem en moeten dus winnen om alsnog de titel te veroveren. Om lange wachtrijen aan de kassa te vermijden, organiseert KVC De Toekomst een voorverkoop in de kantine op woensdag 27 april van 19 tot 22 uur en op donderdag 28 april van 20 tot 23 uur. Ook SV Sottegem houdt een voorverkoop. Die worden ‘s avonds te koop aangeboden in de kantine en in Huys ten Oudenhove.