Sputterende klimaatmaatregelen in Herzele: "Klimaatcommissie is zoveelste praatbarak”

Beklaagde heeft opnieuw ongeval onder invloed van alcohol en riskeert drie maanden cel

K. uit Erpe-Mere stond maandag terecht voor de politierechter in Aalst nadat hij in Erpe-Mere een ongeval onder invloed heeft veroorzaakt waarbij hij tegen een geparkeerd voertuig is aangereden. De man had in het verleden al eerder een ongeval onder invloed en pleegde ook al eens vluchtmisdrijf.