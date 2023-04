Schrijnwerkerij krijgt brandweer over de vloer omwille van vermoedelijke brand

Rock Zottegem duurt straks drie dagen en zet Camille, Bart Peeters en Berre op de affiche van zondagse familiedag

Rock Zottegem 2023 wordt een XL-versie met een nieuwe editie van de familiedag op zondag. Naast de al aangekondigde Bart Peeters & De Ideale Mannen zakken ook zangeres Camille en muziektalent Berre af naar de festivalweide in Zottegem. “Jong geleerd is oud gedaan, met deze familievriendelijke dag willen we zowel jong als oud laten meegenieten van ons festival,” laat organisator Kurt De Loor weten. Het is de 29ste editie van het festival.