Schepen Benjamin Rogiers bezoekt jeugdkampen en brengt ijsjes mee

Geraardsbergen/Lierde Politie neemt e-steps in beslag wegens overdreven snelheid en vervoeren van passagiers

Het voorbije weekend werden in de politiezone Geraardsbergen/Lierde twee wagens en twee steps in beslag genomen. Voor e-steps zijn sinds 1 juli nieuwe verkeersregels van toepassing, maar die blijken niet gekend. Los daarvan is een step die 80 km/u kan rijden nooit een goed idee.

12 juli