Renner aangereden tijdens wielerwedstrijd, slachtoffer afgevoerd naar ziekenhuis

De start en aankomst van de wielerwedstrijd liggen op de Molendijk in Borsbeke. Na zeven van de dertien ronden moest de wedstrijd worden stilgelegd nadat er een wielrenner was aangereden door een voertuig. De renner in kwestie was gelost uit het peloton en was al voorbijgereden door de groene vlag toen hij werd aangereden. Hij kreeg eerste zorgen op parcours. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gevoerd en is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.