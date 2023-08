Team Bart rijdt De Col op voor Kom op tegen Kanker: “Eerbetoon aan overleden vader”

Familie en vrienden van Bart Van Lancker rijden op zaterdag 9 september ‘De Col op voor Kom Op Tegen Kanker’. “Bart is mijn vader maar verloor 2 jaar geleden, op 48-jarige leeftijd, de strijd tegen kanker. Om hem te eren gaan we de Col des Saisies, een pittige helling in de Franse Alpen, beklimmen", vertelt zoon Siebe.