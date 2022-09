Radioamateurs nemen Burchtweide in

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Onze weekend­tips voor Dender­streek en Vlaamse Ardennen: van schlager­fes­ti­val over Processie van Plaisance tot foute nacht

De zomer loopt stilaan op zijn einde, maar dit weekend valt er nog heel wat te beleven in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen. Van het Witkap schlagerfestival in Ninove over de Processie van Plaisance in Geraardsbergen tot de ‘Foute Nacht’ in Voorde: wij zetten enkele leuke tips op een rijtje.

26 augustus