Poppentheater Pedrolino komt naar Sint-Lievenskring

In dit verhaal maken de aanwezigen kennis met de kleine Prins Jeroen. Wanneer hij van zijn vader, de Koning, een oud sprookjesboek krijgt, is het verwende Prinsje daar helemaal niet blij mee. Woedend gooit hij het boek van de trappen, maar door de schok worden alle personages in het boek levend, met alle gevolgen van dien… De prijs bedraagt 8 euro aan de kassa of 8 euro voor leden van de Gezinsbond. Meer info en reservatie via 0499/17.99.96 of gezinsbondsintlievensesse@hotmail.com. De voorstelling is niet geschikt voor kinderen jonger dan vijf jaar.