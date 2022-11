Plant een boom in natuurdomein Schauwbroek

“Dit plantenseizoen willen we samen met onze inwoners 2.600m² extra bos planten. Dat zijn ongeveer 1.500 streekeigen bomen die de grond in gaan. Als vereniging, alleen, met het gezin of in groep, jong en oud, met of zonder groene vingers: je bent vrij om te komen wanneer je wil en hoe lang je blijft. Al plant je tien of honderd bomen", laat de gemeente weten. Iedereen is welkom tussen 10 en 16 uur. De ingang ligt in de Eikestraat naast huisnummer 53.