Oververhitte laptoplader zet slaapkamer onder de rook

Brandweerposten Herzele en Sint-Lievens-Houtem werden omstreeks 21.30 uur opgeroepen voor een woningbrand in Borsbeke. Bij aankomst bleek een oververhitte laptoplader de slaapkamer op de eerste verdieping onder de rook gezet te hebben. De bewoner had de lader laten inzitten toen hij in bad ging. Even later stond de matras van zijn bed in brand. Bij het incident raakte niemand gewond.