Oudste inwoner van Herzele viert feest in WZC Ter Leen

Françoise werd in Hillegem geboren in een gezin met 5 kinderen, waarvan zij de tweede jongste is. Zij werden streng opgevoed, wat ervoor zorgde dat Françoise later zelf ook streng was. Kieskeurig is ze evenzeer. Het duurde namelijk lang voor ze de man van haar leven vond, maar plots was hij daar, Karel De Ryck. Dat ze er meteen ook een kind van vier jaar bij kreeg, Chris De Ryck, schrok haar niet af. Drie jaar later mochten ze hun dochter, Myriam De Ryck, verwelkomen. Ondertussen, zoveel jaren later, geniet Françoise samen met haar twee kinderen van haar 5 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.