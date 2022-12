Ouders GO! BS De Trampoline geven masterclass

In de voormiddag dompelden ouders en leerkrachten de leerlingen van het lager onder in hun beroep, hobby of talent. De kinderen school kregen vooraf de kans om in te schrijven voor een workshop in hun interesseveld. Op vrijdag 23 december was er een ruim aanbod van maar liefst 10 workshops. Met poëzie gecombineerd met tekenen, grime leren aanbrengen, een kookworkshop, badminton, dans, quiz, naaien en shrinkels maken boden de ouders ook deze keer een gevarieerd aanbod aan waarbij leerlingen werden uitgedaagd hoofd en handen te gebruiken. GO! BS De Trampoline wil via deze projectdagen hun slagzin ‘samen spelen, samen leren’ kracht bij zetten door ook de talenten van de ouders een plaats te geven in de school. Daarnaast zettede school tijdens deze workshops ook in op klasoverschrijdende activiteiten.