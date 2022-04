Ongetrainde Ines (20) pakt brons op BK Berglopen in Malmedy: “Waren daar op weekend en leek wel eens leuk”

HerzeleDe 20-jarige voetbalster Ines Van der Biest van KVC De Toekomst Borsbeke uit Sint-Antelinks schreef dit weekend geschiedenis in Malmedy. Een impulsieve beslissing om deel te nemen aan het BK Berglopen in Malmedy leverde haar een bronzen medaille op.

“Ik was nochtans totaal niet voorbereid”, vertelt ze. Maar toevallig was ze dit weekend in de buurt en zou Mario Penne uit Meerbeke, de papa van haar vriend, deelnemen. “En omdat ik toch nog wou lopen als training voor de voetbal besloot ik om mee te doen.” Zonder ambities. “Gewoon volgens de olympische gedachte: deelnemen is belangrijker dan winnen.” Het parcours was pittig: 613 hoogtemeters over een afstand van een kleine 12 kilometer. “Het was puur op karakter.”

Dat was nodig, want de overige deelnemers wisten duidelijk wel waaraan ze startten. “Dat bleken allemaal ‘atletiekers’ die hier speciaal voor getraind hadden. Er was zelf een meisje dat speciaal vanuit Spanje was afgezakt om deel te nemen.”

Desalniettemin zette Ines een formidabele prestatie neer en kwam ze na 1 uur en 28 minuten over de finish. Het leverde haar de derde plaats en een bronzen medaille bij het Belgisch Kampioenschap Berglopen op. “De organisatoren verklaarden me gek toen ze hoorden dat ik zonder voorbereiding was gestart, maar ik ben blij dat ik dit eens meemaakte.”

Ook toekomstig schoonvader Mario Penne deed het uitstekend. Hij pakte goud in de categorie M45. Vooral het feit dat hij twee jaar geleden nog voor zijn leven vocht, door een hersengezwel en hersenabces met epilepsieaanvallen, maakte het extra bijzonder. “Het is een bewijs dat je nooit mag opgeven.” Een boodschap die duidelijk ook voor Ines gold tijdens haar deelname.

Toch blijft haar deelname iets eenmalig. Een herhaling zit er niet in. “Ik denk niet dat ik volgend jaar mijn medaille ga verdedigen. Voorlopig hou ik het bij voetbal. Een carrière switch zit er niet in maar misschien dat ik me ooit op latere leeftijd nog wel toeleg op berglopen”, lacht ze.

Mario Penne uit Meerbeke werd Belgisch Kampioen Berglopen bij de M45, Ines Van der Biest pakte brons bij de dames.

Ines Van der Biest van KVC De Toekomst Borsbeke uit Sint-Antelinks schreef dit weekend geschiedenis tijdens het BK Berglopen in Malmedy.