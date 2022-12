Nog tot eind december geschenkdagen bij Eco & Fair in Oxfam Wereldwinkel

Eco & Fair zocht coöperaties in Zuid-Italië die eerlijke producten verkopen, deftige arbeidsvoorwaarden geven en bio produceren. “We importeren en verkopen hun materiaal. Samen met wat recepten, een brochure en badge is het een schitterend eindejaarscadeau", zegt Filip De Bodt. Wie op zoek is naar een cadeau of zichzelf eens wil verwennen kan dus van 10 tot 31 december terecht op de geschenkenbeurs van de coöperatieve winkel Eco & Fair in Herzele. Ben je gehaast dan vind je zeker jouw gading in de voorgemaakte cadeaumanden of kan je kiezen voor een leuke cadeaubon. Je kan ook een cadeaumand op maat laten maken: je geeft ons een richtbedrag en mogelijke invulling en we maken er iets moois van. Een bestelling doorgeven gaat via info@ecofair.be.