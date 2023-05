Natuurpunt Herzele steekt handen uit de mouwen

Twee jaar voor haar pensioen gooit opvangmama (61) de handdoek in de ring na klacht ouders: "Alsof ik plots niet meer deug"

Nog twee jaar: dan zouden al haar kindjes naar school gaan en kon zij genieten van haar pensioen. Maar drie ouderparen beslisten daar anders over en dienden onlangs een klacht in tegen een 61-jarige opvangmama uit de Godveerdegemstraat in Zottegem, waarop het Agentschap Opgroeien de kinderopvang voor drie maanden sloot. “Onterecht", zegt de vrouw. Exclusief voor ons doet de vrouw haar verhaal.