Natuurdocumentaire van Rubens Smit in Wattenfabriek

De grutto is de hoofdrolspeler in de deze natuurdocumentaire van Rubens Smit (bekend van WAD en de Nieuwe Wildernis). De crew volgt de grutto op zijn reis van Senegal via Portugal naar Nederland en Estland. En overal moeten mensen en vogels vechten om te overleven. “De grutto is de ideale verhalenverteller van hoe de natuur ervoor staat in ons agrarische land en hoe onze nationale natuur verbonden is met die van elders in de wereld", zegt Smit. Inschrijven is verplicht en kost 8 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden.