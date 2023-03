Motorrijder zwaar gewond na botsing tegen elektriciteitspaal

HUIZEN­JACHT. Aaigem bij Er­pe-Me­re, het kleine dorp dat volop bruist en waar je voor een nieuwbouw­wo­ning al snel 400.000 euro betaalt

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week is dat Aaigem bij Erpe-Mere, in de rustigste en groenste hoek van de gemeente, waar je toch alle voorzieningen dichtbij hebt.