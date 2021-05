Motorrijder in levensgevaar na frontale aanrijding: N42 afgesloten tussen Godveerdegem en 't Schipken

Meldert Voertuig schiet vooruit door afsluiting na fout manoeuvre van bejaarde man

11 mei In de Nedermolenstraat in Meldert, bij Aalst, gebeurde dinsdagmiddag op de parking van café Marina een ongeval. Een oudere man en zijn vrouw zaten er in hun wagen toen ze plots vooruit schoten en door de afsluiting reden. De bestuurder kon nog net op tijd remmen, want anders was de wagen enkele meters diep in een gracht beland.