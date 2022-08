Motorrijder (53) overlijdt na botsing met wagen: automobilist legt positieve ademtest af

Het ongeval gebeurde vrijdagavond omstreeks 20 uur net voorbij het station van Lierde. De motorrijder werd na een inhaalmanoeuvre achteraan aangereden door een wagen. De klap was zo hevig dat de motorrijder een hersentrauma opliep. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis waar hij later overleed. Parket Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De bestuurder van de wagen legde een positieve ademtest af. De man blies 0,4 wat in normale omstandigheden een intrekking van het rijbewijs is van zes uur. Gezien de ernst van het ongeval besliste het parket zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen in te trekken.