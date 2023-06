Met Markant op ontdekkingstrip naar Ronse

Kaatsen in Terjoden na meer dan 45 jaar nog steeds springle­vend: “Sport ademt traditie en folklore uit”

Kaatsen een sport van vroeger? In het Haaltertse Terjoden is de balsport waarbij er met de hand wordt gekaatst springlevend. Al meer dan 45 jaar is er een kaatsclub actief, die drie jaar geleden een doorstart maakte als ‘kaatsclub Nieuw Terjoden’. Hoewel er in Vlaanderen niet zoveel kaatsclubs meer zijn, is de opvolging in Terjoden verzekerd met de jeugdploeg. Dinsdagnamiddag was er naar traditie de kermiskaatsing.