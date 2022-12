Melkveebedrijf Bauwens-Muys toont innovatieve aanpak aan bezoekers: “Energie voorzien we met eigen windmolen”

HerzeleHet innovatieve melkveebedrijf Bauwens-Muys in Sint-Lievens-Esse heeft het gemeentebestuur en andere bezoekers laten kennismaken met hun bedrijf. “Door grote automatisering van het bedrijf (melkrobots, mestrobot, koeborstels, ventilatoren) is de energiebehoefte ook groot. Dit dekken we grotendeels met onze meest recente innovatieve realisatie: een eigen windmolen met een masthoogte van 15 meter en wieken van 8 meter”, zeggen Peter en Erika.

De geschiedenis van Bauwens start in 1976, weliswaar als varkensbedrijf. Dertig jaar geleden nam Peter de fakkel over en voerde een renovatie en modernisatie door tot melkveehouderij. Sindsdien blijft dit bedrijf inzetten op innovatie, optimalisatie en hernieuwbare energie. “We doen zoveel mogelijk aan kringlooplandbouw. Daarbij waken we over een goede balans tussen grond versus aantal dieren, wat van groot belang is voor voerproductie en mestafzet", steken Peter en Erika van wal.

1,2 miljoen liter melk per jaar

De invoering van robots die de klok rond koeien kunnen melken en de samenwerking met de Universiteit Gent zorgde voor een enorme stijging van hun melkproductie. “Onze koeien zorgen momenteel voor zo’n 1,2 miljoen liter melk per jaar. Voor het welzijn van die koeien installeerden we vier grote ventilatoren en wordt het voer geoptimaliseerd en aangepast aan de behoefte van elke koe. Door de automatisering van het bedrijf is de behoefte aan energie ook groot. Dat vangen we op met ene eigen windmolen. Deze windmolen zou 55.000 à 65.000 kWh per jaar moeten gaan opbrengen, wat meer dan de helft van ons energieverbruik dekt. De installatie ervan kwam mede tot stand door steun van VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) van het departement Landbouw en Visserij", gaat het landbouwerskoppel verder.

Volledig scherm Herzele: Peter en Erika hebben een windmolen geplaatst op hun landbouwbedrijf. © Frank Eeckhout

Gezondere en gelukkigere koeien

Ook al zien ze het groots en produceren ze nu zelf energie, Peter en Erika gaan verder dan dat en denken ook aan kleinere zaken met grote impact. “TL-lampen vervangen we door ledverlichting en het koelwater van de melk gebruiken we als lauw drinkwater voor de koeien. Daar zijn ze echt dol op. Naast automatisering investeren we ook in preventieve zorg voor de dieren Zo wordt de gezondheid van de koeien gemonitord door een pedometer (‘Fitbit voor de koe’). Te weinig stappen kan betekenen dat de koe ziek is. Een stijging van het aantal stappen duidt mogelijks op een bronstige koe. Ook wordt er extra ingezet op klauwverzorging door middel van regelmatige klauwbaden waarbij ontsmetting en verzorgen centraal staat. Al deze acties moeten zorgen voor gezondere en gelukkigere koeien, die langer leven en meer melk produceren", besluiten Peter en Erika.

Volledig scherm Het gemeentebestuur van Herzele werd uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek op het innovatieve melkveebedrijf. © Frank Eeckhout

