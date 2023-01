Meer leesplezier in de nieuwe schoolbib van VBSH

De voorbije maanden stond het bevorderen van leesplezier op het prioriteitenlijstje van de lagere schoolkinderen van de VBSH. “Uit een bevraging bleek dat onze kinderen meer nood hadden aan gezellige leesplekjes op school. Leerlingen deden hierbij een concreet voorstel om een leegstaand lokaal in het vroeger kloostergebouw in te richten als leeslokaal. Een groep enthousiaste leerlingen van de bovenbouw maakte deel uit van de leesraad en verdeelde in overleg met leesjuf Griet Michiels het voorbereidend werk over verschillende deelteams. Kinderen overlegden over de inrichting, het aanbod , de praktische werking en de promotie . Ook enkele ouders van leerlingen zorgden voor de praktische omkadering van de inrichting. Het lokaal werd uiteindelijk een gezellig leesplekje waar kinderen graag zitten om in alle rust een boekje te lezen", zegt directeur Fabian Mory.