Meer dan 1,2 miljoen keer bedankt! Deze Herzeelse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van vader die pesters zoon te lijf gaat tot kamperen aan de schoolpoort

HerzeleDat nieuws uit Herzele hot is, bewezen jullie, onze lezers, dit jaar opnieuw massaal. Ruim 1,2 miljoen keer werden onze artikels gelezen, van zowel binnen als buiten Herzele. Van een vader die de pesters te lijf gaat tot ouders die kamperen aan schoolpoort om hun kind in te schrijven.

In mei dook een video op van een vader die de pesters van zijn zoon te lijf gaat aan de schoolpoort. Daarbij vielen enkele rake klappen. Het hele voorval werd gefilmd door omstanders. “Tegen een kind gaat het wel, hè? Dat is mijne kleine, daar blijft ge af”, klonk het. Na wat verwijten heen en weer ging de vader met enkele pesters op de vuist. De man kreeg daarbij ook een fles naar het hoofd geslingerd. Op de beelden is te horen hoe de jongeren zeggen dat ze minderjarig zijn.

Volledig scherm Herzele: Assiette de Juliette. © Frank Eeckhout

In 2016 werd ze nog met grote voorsprong verkozen tot Lady Chef of the Year. Een paar jaar later verdween ze plots van de radar. Sinds maart is Julie Baekelandt back in business. In Assiette de Juliette serveren chef Julie en gastvrouw Anna Belgisch-Franse keuken met seizoensgebonden gerechten van topkwaliteit. Klassiekers geven ze dan weer een moderne touch.

Aan het Sint-Paulusinstituut kampeerden deze zomer heel wat ouders om hun kind in te schrijven voor het nieuwe schooljaar. De school had plaats voor zo’n 145 eerstejaars. Na de voorrangsperiode voor kinderen van personeel en broers en zussen van leerlingen die er school lopen, bleven er nog 92 plaatsen over. Om half zeven stonden zo’n 30 ouders aan te schuiven. Om 9.30 uur waren dat er al 70. En de inschrijvingen startten pas om 14 uur.

Volledig scherm Herzele: Pro Rondwegvrienden is het getalm over de rechttrekking van de N42 beu. © Frank Eeckhout

Al meer dan 40 jaar probeert Agentschap Wegen en Verkeer de bochtige N42 tussen de witte brug in Godveerdegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize recht te trekken. Boeren, milieubewegingen en buurtbewoners verzetten zich al die tijd al tegen deze plannen. En met succes want telkens vinden ze hiaten in de bouwaanvragen en milieueffectenrapporten. Heel wat bewoners en gebruikers van deze gewestweg zijn dat protest grondig beu en hebben zich verenigd in de Pro Rondwegvrienden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.