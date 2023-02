Markant Herzele keert Belgische adel binnenste buiten

Na een korte historische schets (van de Middeleeuwen, over de Spaanse en de Oostenrijkse periode tot aan de Franse revolutie) en een verklaring van diverse soorten adel, wordt tijdens deze lezing dieper ingegaan op het dagelijkse leven van de edellieden en hun personeel. Er wordt stil gestaan bij de heraldiek (wapenkunde), de jacht, de zomerverblijven, de gebruiken en het patrimonium. Bij de herinvoering van de adel in 1815 en later in België in 1830 brak een nieuw tijdperk aan voor de Belgische adel. Hoe zit het met de huidige adellijke titels en zijn deze erfelijk? Wie is vandaag nog van adel? Worden er nog titels uitgereikt? Al deze vragen worden beantwoord. Inschrijven kan tot 4 maart bij debuysscherc@hotmail.com of via 053/62.38.22 en kost 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden, koffie en taart inbegrepen.