Mantelzorgers centraal dankzij Herzeelse mantelzorgwaardering

Het lokaal bestuur maakte werk van een ondersteuningsbeleid voor mantelzorgers waarbij ze hen wil leren kennen, erkennen en vooral wil waarderen. Als teken van die waardering heb je, als mantelzorger of zorgbehoevende, vanaf nu in Herzele recht op een mantelzorgkaart en/of een mantelzorgcheque. “De mantelzorgkaart bevat verschillende belevingsbonnen die zowel de mantelzorgers als de zorgbehoevenden kunnen gebruiken, terwijl de mantelzorgcheque, een Herzeelse waardebon ter waarde van 150 euro per jaar, voor de mantelzorger is", laat schepen Hilde Van Impe weten. Ontdek alles over de mantelzorgkaart en -cheque via de website van Herzele.