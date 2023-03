Leerlingen verzorging Atheneum Herzele terug van stage in Gambia: "De warmte en gastvrijheid van de bevolking is onbeschrijfelijk"

Vijf leerlingen uit de richting Verzorging van Atheneum Herzele zijn terug van een veertiendaagse stage in Gambia. Daar gaven ze twee weken les in de kleuterschool Picca, opgericht door Bellinda Van Der Eecken uit Herzele. “Hoe zij met weinig middelen de kinderen educatie geven en opvoeden is ongelofelijk”, vertelt leerlinge Kiana Vanderswaelmen. Een reisverslag.